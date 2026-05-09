Vacinação contra chikungunya é reforçada em aldeias indígenas de MS

O Governo de Mato Grosso do Sul intensificou a vacinação contra a chikungunya em aldeias indígenas do Estado com apoio dos Vacimóveis e equipes da Secretaria de Estado de Saúde (SES), que também acompanharam ações sociais e atendimentos nas comunidades.

Durante a força-tarefa, as equipes estaduais monitoraram as atividades de imunização e reforçaram o trabalho integrado de promoção da saúde e prevenção de doenças nas regiões prioritárias.

A secretária-adjunta da SES, Crhistinne Maymone, destacou que os veículos equipados fortalecem a capacidade de resposta diante do avanço da doença.

“Os Vacimóveis ampliam o alcance da vacinação e permitem que o Estado chegue de forma mais rápida e eficiente aos territórios prioritários. Essa força-tarefa reforça nosso compromisso com a proteção da população e com o enfrentamento da chikungunya em todas as regiões”, afirmou.

O gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, ressaltou a importância da atuação conjunta entre Estado e municípios.

“Estamos trabalhando de forma articulada para garantir que as doses cheguem rapidamente às localidades prioritárias, com suporte logístico, equipes em campo e estrutura adequada para ampliar a cobertura vacinal e proteger a população”, explicou.

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