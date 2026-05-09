Pecuarista morre em colisão entre caminhonete e caminhão na BR-262

O pecuarista Antonio Fancelli morreu na madrugada desta sexta-feira (08), em um grave acidente na BR-262, entre Anastácio e Dois Irmãos do Buriti. Conforme informações divulgadas pelo site O Pantaneiro, a colisão envolveu uma caminhonete e um caminhão.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul de Aquidauana, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COCB) ainda no início da noite de quinta-feira (07).

Ao chegar ao local, os militares encontraram Antonio preso no interior da caminhonete e já sem sinais vitais. O corpo foi retirado das ferragens durante o atendimento da ocorrência.

O motorista do caminhão, estava consciente, orientado e não apresentava ferimentos aparentes. Ele permaneceu no local acompanhando os procedimentos realizados pelas autoridades.

Segundo as informações apuradas, os dois veículos seguiam no mesmo sentido da rodovia, de Anastácio em direção a Campo Grande, quando ocorreu a colisão. As circunstâncias do acidente serão investigadas.

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