Menu
Menu Busca terça, 05 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Justiça mantém condenação de cabo da PMMS por constranger adolescentes em Três Lagoas

De acordo com os autos, os fatos ocorreram nos dias 4 e 5 de junho de 2023, no bairro Jardim Europa

05 maio 2026 - 14h23Vinícius Santos
Viatura Polícia MilitarViatura Polícia Militar   (PMMS)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a condenação de um cabo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) por constrangimento ilegal e incitação ao crime. O policial já havia sido condenado em primeira instância a 11 meses de detenção, em regime aberto.

No recurso, a defesa pediu a nulidade do processo e a absolvição do acusado, alegando atipicidade da conduta e insuficiência de provas, entre outros pontos. Os pedidos, no entanto, foram rejeitados pelo tribunal.

De acordo com os autos, os fatos ocorreram nos dias 4 e 5 de junho de 2023, no bairro Jardim Europa, em Três Lagoas. Mesmo estando de folga, o policial estava fardado quando abordou adulto e adolescentes. Conforme a acusação, ele utilizou violência e grave ameaça, com emprego de arma de fogo, para intimidar as vítimas, que estavam na região.

Segundo os relatos, o acusado determinou que os jovens não retornassem ao local. O tribunal destacou que não há controvérsia de que o policial, embora fora do serviço, agiu utilizando suas prerrogativas de agente militar, inclusive com uso de arma de fogo durante a abordagem.

Na decisão, os desembargadores ressaltaram que a conduta não se deu como a de um cidadão comum, mas sim no contexto da função policial, com abuso de autoridade. As vítimas foram uníssonas ao afirmar que o acusado agiu de forma autoritária, ordenando que se sentassem, apontando arma de fogo e, no segundo episódio, praticando agressões físicas contra um dos adolescentes, além de proferir ofensas e ameaças.

Para o TJMS, não há razão nas alegações da defesa. A Corte concluiu que a materialidade e a autoria estão amplamente comprovadas pelo conjunto de provas reunido no processo.

O tribunal também negou o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo integralmente a sentença proferida em primeira instância.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Fardamento PMMS - Foto: Jonatas Bis
Polícia
TJMS manda PMMS encerrar sindicância que investigava oficial por assédio moral
TJMS abre seleção de estágio com remuneração de até R$ 1.317 e prova on-line
Oportunidade
TJMS abre seleção de estágio com remuneração de até R$ 1.317 e prova on-line
Foto de Leon Neal / Getty Images / Ilustrativa
Justiça
Homem será indenizado em R$ 8 mil após ser banido de aplicativo de namoro em Campo Grande
Homem que tentou matar empresário a tiros em Campo Grande enfrenta júri nesta terça
Justiça
Homem que tentou matar empresário a tiros em Campo Grande enfrenta júri nesta terça
Justiça fixa indenização a mulher furtada pelo ex-companheiro em Iguatemi
Justiça
Justiça fixa indenização a mulher furtada pelo ex-companheiro em Iguatemi
Presídio em Mato Grosso do Sul
Justiça
TJMS decide que maioridade não impede punição por ato infracional
Arma que teria sido usada no crime foi apreendida pelo BPChoque -
Justiça
TJ não aceita tese de 'acidente' e mantém condenação por feminicídio na Capital
Menino vítima de violência - Foto: Ilustrativa / Freepik
Justiça
TJMS mantém 51 anos de prisão a homem por estupro de enteados em Campo Grande
Ônibus itinerante
Justiça
Justiça Itinerante funciona até às 11h30; veja a rota da semana
PMMS - Camapuã
Polícia
Acusado de violência doméstica é preso ao desrespeitar medida protetiva em Camapuã

Mais Lidas

Imagem ilustrativa
Polícia
Vizinha denuncia casal por ato sexual com janela aberta em prédio no Pioneiros
Local do acidente - Foto: WhatsApp / JD1
Trânsito
Acidente de moto mata jovem de 19 anos no bairro São Conrado, em Campo Grande
Momento do acidente - Foto: Reprodução
Brasil
VÍDEO: Peão morre após ser pisoteado por touro durante rodeio em Rondônia
Carteira de trabalho
Brasil
Em vídeo, rede de supermercados anuncia fim da escala 6x1 e adoção do modelo 5x2