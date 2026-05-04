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Justiça Itinerante funciona até às 11h30; veja a rota da semana

O atendimento é feito com senhas limitadas

04 maio 2026 - 07h30Sarah Chaves    atualizado em 04/05/2026 às 08h52
Ônibus itineranteÔnibus itinerante   (TJMS)

Com prioridade de atendimento para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas, a Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul atende nos bairros das 7horas às 11h30, de segunda a quinta-feira, orientando em ações de alimentos, cobrança, conversão de separação em divórcio, rescisão contratual entre outros serviços.

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral, entre outros.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Confira a rota

Segunda (4/5)
Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça,  s/n em frente à Policlínica
Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA

Terça-feira (5/5)
Unidade I: JD. Noroeste - Rua Indianápolis (Esquina com a Rua panamá) em frente ao CEINF
Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco 


Quarta-feira (6/5)
Unidade I: Piratininga - Rua Dona Carlota,94, em frente à E.M Prof° Adair Oliveira
Unidade II: JD. Canguru – Rua Catiguá 712, em frente à Escola Arlene Marques Almeida


Quinta-feira (7/5)
Unidade I: Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente à Unidade Básica de Saúde
Unidade II: Aero Rancho –Rua Plínio Mendes dos Santos (esquina com Rua Tokuei Nakao) em frente à praça
 

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