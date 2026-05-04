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Jovem é assassinada a tiros na frente do namorado em Três Lagoas

Companheiro chegou a entrar na frente dos disparos, sendo atingido e ficando em estado grave

04 maio 2026 - 07h10Vinicius Costa    atualizado em 04/05/2026 às 07h48
Homicídio aconteceu em uma tenda de lanchesHomicídio aconteceu em uma tenda de lanches   (24h News MS)

Kailayne Mirele Esperidião, de 19 anos, foi assassinada a tiros na noite deste domingo, dia 3, na companhia do namorado, Gabriel dos Santos Souza, também de 19 anos, enquanto estavam em uma tenda de lanches, na região da Lagoa Maior, em Três Lagoas - a 326 quilômetros de Campo Grande.

A suspeita é que dois indivíduos em uma motocicleta chegaram no local, simularam um assalto e rapidamente atiraram diversas vezes contra a jovem. O namorado dela também foi atingido e ficou em estado grave.

Segundo o site 24h News MS, Kailayne foi atingida por oito disparos, que atingiram a região do tórax e as pernas, morrendo ainda no local. O companheiro chegou a entrar na frente dos disparos, quando foi atingido nos braços e na lateral do abdômen.

Ainda conforme o site local, o jovem foi socorrido e encaminhado para o Hospital Auxiliadora, em estado grave. Após o crime, os criminosos fugiram do local e a Polícia Militar chegou a realizar diligências pela região, contudo, nenhum suspeito foi localizado até o momento.

O local onde aconteceu o homicídio foi isolado para o trabalho da Polícia Civil e da Polícia Científica, que coletaram as evidências e realizaram os trabalhos de praxe.

O caso será investigado e uma possível ligação entre disputa entre facções criminosas não está descartada, mas será analisada pela Polícia Civil.

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