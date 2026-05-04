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Investigada por lavagem de dinheiro é presa em Paranaíba

Mandado de prisão preventiva havia sido expedida durante a investigação

04 maio 2026 - 09h11Vinicius Costa
O caso foi registrado na Delegacia de ParanaíbaO caso foi registrado na Delegacia de Paranaíba   (Foto: Divulgação)

Mulher, de 32 anos, investigada pela prática de lavagem de dinheiro foi presa neste domingo, dia 3, durante uma operação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar de Paranaíba.

A ação decorre de um mandado de prisão preventiva que havia sido expedido contra a suspeita pela Vara Criminal da Comarca de Paranaíba.

Segundo a Polícia Civil, a investigação apura a prática do crime de lavagem de capitais, relacionado à ocultação e dissimulação de valores de origem ilícita.

Ao ser localizada, a investigada foi encaminhada para a delegacia da cidade para os procedimentos legais cabíveis.

"A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população e informa que denúncias anônimas podem ser feitas pelos canais oficiais, com garantia de sigilo", diz a instituição em nota.

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