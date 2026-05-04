"Corpo sobre Penas" estreia com dança e reflexão no Hotel Gaspar nesta semana

A performance de dança “Corpo sobre Penas”, do artista Halisson Nunes, estreia nesta sexta-feira (8) e sábado (9), às 19h30, em Campo Grande, propondo uma reflexão sensível sobre a seca, o tempo e a vida contemporânea.



As apresentações acontecem no Hotel Gaspar, na região central, com entrada gratuita mediante doação de 1 kg de alimento ou item de higiene, destinado à CUFA.



Inspirada em obras como “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos, “Retirantes”, de Cândido Portinari, e na figura de Frankenstein, de Mary Shelley, a performance não busca contar essas histórias, mas explorar sensações e imagens ligadas à escassez, ao deslocamento e à reconstrução.



Com duração de 40 minutos e classificação livre, o espetáculo mistura dança, artes visuais e literatura para criar uma experiência sensorial. Em cena, o corpo não representa personagens, mas se transforma e resiste diante das adversidades, propondo a lentidão como forma de reflexão e diálogo com o público.



A trilha sonora é assinada por Fernando Martins, artista e pesquisador da dança com quase quatro décadas de atuação, que também participa da direção do trabalho. Segundo ele, o som não apenas acompanha, mas interfere diretamente na cena, influenciando ritmo e decisões do corpo em movimento.



O projeto é resultado de um intercâmbio entre Mato Grosso do Sul e São Paulo, desenvolvido ao longo de meses. A criação também dialoga com pesquisas corporais como “Brain Diving” e “Dieta Aranha”, que investigam o corpo como um campo sensível, em constante adaptação.



Além das apresentações, o projeto promove uma roda de conversa no domingo (10), às 10h, com café da manhã para os participantes, ampliando o debate sobre o processo criativo.



O Hotel Gaspar também integra a proposta. Inaugurado nos anos 1950 e conhecido como ponto de chegada e partida de viajantes, o espaço reforça a ideia de travessia presente na obra. Atualmente desativado, o prédio será reaberto especialmente para o evento.



O projeto “Corpo Fantasma – Protótipo A” tem financiamento do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC), por meio da Fundação Municipal de Cultura.



Serviço:

Projeto Corpo Fantasma

Local: Hotel Gaspar

Endereço: Av. Mato Grosso, n.º 2 – Centro de Campo Grande

Estreia do espetáculo “Corpo sobre penas”

Data: Sexta (8) e sábado (9)

Horário: 19h30

Entrada gratuita (1kg de alimento ou item de higiene para doação)

Roda de conversa – processo criativo

Data: Domingo (10) – Roda de conversa com café da manhã às 10h

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