Com alcance internacional, Festival Curta Campo Grande abre inscrições para a 3ª edição nesta sexta

O Festival Curta Campo Grande vai abrir inscrições para sua terceira edição com uma novidade que marca um novo momento: a internacionalização. Entre os dias 1º de maio e 30 de junho, realizadores poderão inscrever seus filmes gratuitamente (no caso de produções brasileiras) ou mediante taxa de US$ 10 para obras estrangeiras, por meio da plataforma FilmFreeway.

Realizado pela Corixo Produções, o festival acontece de 26 a 31 de outubro de 2026, em Campo Grande, consolidando-se como um dos principais espaços dedicados ao curta-metragem no país, agora com projeção global.

A abertura para produções internacionais, segundo o diretor geral Dannon Lacerda, é resultado de um processo natural de crescimento. Já na primeira edição, houve interesse espontâneo de realizadores estrangeiros, evidenciando o potencial do evento para dialogar com circuitos internacionais.

Além do aspecto curatorial, a expansão dialoga com a posição estratégica de Mato Grosso do Sul na América do Sul, favorecendo trocas culturais com países vizinhos como Paraguai e Bolívia. A proposta é ampliar o horizonte do festival, transformando-o em um espaço de circulação de diferentes olhares e narrativas.

Nesta edição, o festival contará com quatro mostras competitivas: Curta Brasil, Curta MS, Curta Doc e a inédita Curta Internacional. A organização reforça que a inclusão de produções estrangeiras não substitui o foco local, mas amplia a visibilidade das obras regionais.

Podem participar filmes finalizados em 2025 ou 2026, com duração de até 30 minutos. As obras selecionadas concorrerão ao Troféu Tuiuiú, além de premiações técnicas, artísticas e voto popular.

Com apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e do Governo do Estado, o festival fortalece seu papel como ponto de conexão entre o cinema sul-mato-grossense, brasileiro e internacional. As inscrições iniciam na sexta-feira (1).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também