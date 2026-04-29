Menu
Menu Busca quarta, 29 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Assembleia Abr26
Cultura

Com alcance internacional, Festival Curta Campo Grande abre inscrições para a 3ª edição nesta sexta

Evento recebe inscrições a partir de maio, amplia participação estrangeira e reforça espaço para o curta-metragem em Mato Grosso do Sul

29 abril 2026 - 15h21Taynara Menezes
Podem participar filmes finalizados em 2025 ou 2026, com duração de até 30 minutosPodem participar filmes finalizados em 2025 ou 2026, com duração de até 30 minutos   (Foto: Divulgação)

O Festival Curta Campo Grande vai abrir inscrições para sua terceira edição com uma novidade que marca um novo momento: a internacionalização. Entre os dias 1º de maio e 30 de junho, realizadores poderão inscrever seus filmes gratuitamente (no caso de produções brasileiras) ou mediante taxa de US$ 10 para obras estrangeiras, por meio da plataforma FilmFreeway.

Realizado pela Corixo Produções, o festival acontece de 26 a 31 de outubro de 2026, em Campo Grande, consolidando-se como um dos principais espaços dedicados ao curta-metragem no país, agora com projeção global.

A abertura para produções internacionais, segundo o diretor geral Dannon Lacerda, é resultado de um processo natural de crescimento. Já na primeira edição, houve interesse espontâneo de realizadores estrangeiros, evidenciando o potencial do evento para dialogar com circuitos internacionais.

Além do aspecto curatorial, a expansão dialoga com a posição estratégica de Mato Grosso do Sul na América do Sul, favorecendo trocas culturais com países vizinhos como Paraguai e Bolívia. A proposta é ampliar o horizonte do festival, transformando-o em um espaço de circulação de diferentes olhares e narrativas.

Nesta edição, o festival contará com quatro mostras competitivas: Curta Brasil, Curta MS, Curta Doc e a inédita Curta Internacional. A organização reforça que a inclusão de produções estrangeiras não substitui o foco local, mas amplia a visibilidade das obras regionais.

Podem participar filmes finalizados em 2025 ou 2026, com duração de até 30 minutos. As obras selecionadas concorrerão ao Troféu Tuiuiú, além de premiações técnicas, artísticas e voto popular.

Com apoio da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul e do Governo do Estado, o festival fortalece seu papel como ponto de conexão entre o cinema sul-mato-grossense, brasileiro e internacional. As inscrições iniciam na sexta-feira (1).

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Polêmica sobre a lei do banheiro virou destaque nacional
Cultura
Banheiros "por sexo biológico" em Campo Grande ganha destaque nacional e tem precedentes judiciais
O show aposta em uma experiência completa
Cultura
Com ingressos quase esgotados, Manieri entra na contagem regressiva em Campo Grande
DJ Bárbara Labres é bastante conhecida nas redes sociais
Cultura
Com 6 milhões de seguidores, DJ Bárbara Labres é atração em show em MS
Revoada Cultural leva programação gratuita ao centro de Campo Grande
Cultura
Revoada Cultural leva programação gratuita ao centro de Campo Grande
Sábado tem teatro, rock, música erudita e espetáculo infantil em Campo Grande
Cultura
Sábado tem teatro, rock, música erudita e espetáculo infantil em Campo Grande
Sesc Teatro Prosa celebra Dia Internacional da Dança com três espetáculos gratuitos na Capital
Cultura
Sesc Teatro Prosa celebra Dia Internacional da Dança com três espetáculos gratuitos na Capital
Tem teatro no Sesc Prosa
Cultura
Teatro, música, cinema e gastronomia movimentam Campo Grande no fim de semana
As apresentações seguem até maio, em formato teatral
Cultura
Sesc apresenta contações de histórias com primeira edição neste sábado na Capital
Edição de 2025
Cultura
Festival América do Sul transforma Corumbá em palco de integração cultural entre 14 e 17 de maio
Espetáculo inspirado em clássicos da literatura e das artes visuais estreia em Campo Grande
Cultura
Espetáculo inspirado em clássicos da literatura e das artes visuais estreia em Campo Grande

Mais Lidas

Protesto - Foto: Sarah Chaves
Política
Trans e travestis se manifestam contra lei sobre uso de banheiros na Capital
Residencial fica na região norte - Foto: Reprodução / Comunicação da Agehab
Cidade
Agehab publica resultado com 80 famílias pré-selecionadas no Residencial Nova Bahia
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente)
Polícia
Padrasto sai algemado em Campo Grande sob suspeita de estupro de menino de 1 ano