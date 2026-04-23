Sesc apresenta contações de histórias com primeira edição neste sábado na Capital

O Sesc inicia neste sábado (25), em Campo Grande, uma programação especial de contação de histórias em comemoração ao Dia Mundial do Livro. A primeira edição será com o espetáculo “A Ursinha Pelúcia”, às 16h, com entrada gratuita mediante retirada de ingressos pelo Sympla.

A iniciativa reúne apresentações teatrais inspiradas em obras literárias voltadas ao público infantil, com histórias que abordam temas como amizade, coragem, família, adoção e despedidas.

A programação inclui ainda os espetáculos “Dona Joaninha e o Eclipse Solar” e “Será Que Meu Pé Sabe”, da coleção “Dramaturgias para Crianças Corajosas”, de Ligia Tristão Prieto.

Na abertura, “A Ursinha Pelúcia” acompanha a história de uma ursinha que se perde na floresta e conta com a ajuda de amigos para voltar para casa, trazendo também reflexões sobre relações familiares e responsabilidade afetiva.

As apresentações seguem até maio, em formato teatral, na Capital.

Agenda:

25/04 – “A Ursinha Pelúcia” (16h)

09/05 – “Dona Joaninha e o Eclipse Solar”

16/05 – “Será Que Meu Pé Sabe”

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