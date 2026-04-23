Campo Grande recebe seminário de Krav Maga sobre defesa pessoal neste fim de semana

Campo Grande será sede, neste fim de semana, de um seminário prático de Krav Maga voltado à defesa pessoal com o uso do Bastão Tático Retrátil. O evento acontece no domingo (26), no Centro de Krav Maga de Mato Grosso do Sul, e é aberto ao público em geral, além de alunos da Federação Sul Americana de Krav Maga.

A atividade será ministrada pelo mestre Ednaldo Cândido, um dos sete mestres de Krav Maga no Brasil, com mais de 30 anos de experiência na modalidade. O seminário é promovido pela Federação Sul Americana de Krav Maga.

Durante o encontro, os participantes terão acesso a técnicas de imobilização, defesa pessoal e de terceiros, além de estratégias de contra-ataque com o uso do bastão tático, inclusive em situações envolvendo oponentes armados.

Segundo a organização, o Bastão Tático Retrátil é uma ferramenta leve, de fácil porte e utilizada em diversos países por civis e forças de segurança em situações de autodefesa. Ao final do seminário, os participantes receberão um livro exclusivo com conteúdos sobre técnicas de Krav Maga aplicadas ao uso do bastão.

Para informações e inscrições, acesse o site, clicando aqui ou entre em contato pelo (67) 3253-4905; Whatsapp: (67) 99221-7470

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