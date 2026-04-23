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Juiz nega liberdade a suspeito de matar desafeto em 'adega' no Jardim Vida Nova

Ataque a tiros matou Diego Alves dos Reis da Silva em março deste ano; outras pessoas sobreviveram aos disparos e o suspeito segue preso

23 abril 2026 - 10h23Vinícius Santos
Momento do crime - Foto: Arte / JD1 Momento do crime - Foto: Arte / JD1  

Natthan Daniel da Silva, apontado como autor dos disparos que resultaram na morte de Diego Alves dos Reis da Silva, de 28 anos, em uma “adega” no bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande, teve o pedido de liberdade negado pela Justiça.

A decisão foi proferida pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri. O crime ocorreu na madrugada do dia 16 de março deste ano e, além da morte de Diego, outras pessoas teriam sido atingidas por disparos de arma de fogo, sobrevivendo por circunstâncias alheias à ação do investigado.

Ao analisar o pedido, o magistrado entendeu que não era o caso de concessão de liberdade. Na decisão, destacou que, “trata-se de crimes extremamente graves, praticados em local de grande movimento, o que demonstra o descaso do requerente com a ordem pública”.

Diante da negativa, a defesa de Natthan Daniel ingressou com um habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), onde o pedido de liberdade ainda será analisado por um desembargador. Enquanto isso, o acusado segue preso.

Vídeo do ataque: 

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