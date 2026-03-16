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PolÃ­cia

Ataque a tiros em conveniÃªncia deixa um morto e trÃªs feridos no Vida Nova

Suspeito do crime foi preso em flagrante por uma equipe do BatalhÃ£o do Choque

16 marÃ§o 2026 - 07h50Vinicius Costa    atualizado em 16/03/2026 Ã s 07h50
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativaViatura do BatalhÃ£o de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa   (Brenda Assis)

Diego Alves dos Reis da Silva, de 28 anos, foi assassinado a tiros durante uma confusão em uma conveniência, no Jardim Vida Nova, em Campo Grande, durante a madrugada desta segunda-feira, dia 16. Outras três pessoas ficaram feridas no ataque.

O suspeito de ter cometido o crime, identificado Natthan Daniel da Silva, de 28 anos, foi preso em flagrante por uma equipe do Batalhão de Choque na região da BR-163, próximo ao Posto Caravaggio. Ele estava na companhia de um amigo, que passou a dirigir o carro em determinado trecho do percurso.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Natthan explicou aos policiais que teve um desentendimento com Diego. Diante do fato, ele retornou para a casa, pegou a arma e voltou na conveniência, onde realizou os disparos, acertando a vítima no braço esquerdo e no tórax.

Diego chegou a ser socorrido para CRS (Centro Regional de Saúde) Nova Bahia, mas não resistiu aos ferimentos. Outras pessoas ficaram feridas no atentado, sendo: um jovem, de 19 anos, outro, de 25 anos, e um rapaz, de 30 anos. Eles tiveram ferimentos leves.

Durante a fuga, Natthan encontrou um amigo, de 20 anos, que assumiu a direção do veículo, um Fiat Stilo. Eles seguiram por toda a extensão da BR-163, até serem vistos por uma equipe do Batalhão de Choque, que realizou o acompanhamento tático e fez a abordagem próximo a um posto de combustível.

O suspeito confessou o crime e foi preso em flagrante. O amigo que dirigia o carro foi colocado como suspeito e autuado por favorecimento pessoal.

O caso foi registrado na delegacia de plantão como homicídio simples e tentativa de homicídio.

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