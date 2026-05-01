Velório de Ivan Paes Barbosa será realizado neste sábado em Campo Grande

O velório do empresário Ivan Paes Barbosa, fundador da Rede MS Integração de Rádio e Televisão, será realizado neste sábado (2), a partir das 7h, em Campo Grande. A cerimônia será aberta ao público e acontecerá na sede da TV MS Record, na Rua Itajaí, 433, na Vila Antônio Vendas, esquina com a Avenida Eduardo Elias Zahran.

O sepultamento está previsto para ocorrer no mesmo dia, no Cemitério Parque das Primaveras.

A informação foi confirmada após a morte do empresário, registrada na tarde de quinta-feira (30), aos 92 anos, no Rio de Janeiro. As circunstâncias não foram divulgadas.

Natural de Camapuã e registrado em Corguinho, Ivan Paes Barbosa era considerado um dos nomes mais importantes da comunicação em Mato Grosso do Sul. Fundador de um dos principais grupos de rádio e televisão do Estado, também atuou como produtor rural e participou de ações de filantropia.

Mesmo morando no Rio de Janeiro nos últimos anos, ele seguia acompanhando as atividades das empresas e orientando os filhos na condução dos negócios.

A despedida deve reunir familiares, amigos e profissionais da comunicação, marcando o encerramento da trajetória de um dos principais nomes do setor no Estado.

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