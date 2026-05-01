Menu
Menu Busca sexta, 01 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Aguas Guariroba Canais digitais Abr26
Cidade

Velório de Ivan Paes Barbosa será realizado neste sábado em Campo Grande

A cerimônia aberta ao público começa às 7h na sede da TV MS Record

01 maio 2026 - 18h29Sarah Chaves

O velório do empresário Ivan Paes Barbosa, fundador da Rede MS Integração de Rádio e Televisão, será realizado neste sábado (2), a partir das 7h, em Campo Grande. A cerimônia será aberta ao público e acontecerá na sede da TV MS Record, na Rua Itajaí, 433, na Vila Antônio Vendas, esquina com a Avenida Eduardo Elias Zahran.

O sepultamento está previsto para ocorrer no mesmo dia, no Cemitério Parque das Primaveras.

A informação foi confirmada após a morte do empresário, registrada na tarde de quinta-feira (30), aos 92 anos, no Rio de Janeiro. As circunstâncias não foram divulgadas.

Natural de Camapuã e registrado em Corguinho, Ivan Paes Barbosa era considerado um dos nomes mais importantes da comunicação em Mato Grosso do Sul. Fundador de um dos principais grupos de rádio e televisão do Estado, também atuou como produtor rural e participou de ações de filantropia.

Mesmo morando no Rio de Janeiro nos últimos anos, ele seguia acompanhando as atividades das empresas e orientando os filhos na condução dos negócios.

A despedida deve reunir familiares, amigos e profissionais da comunicação, marcando o encerramento da trajetória de um dos principais nomes do setor no Estado.

Reportar Erro
UNIMED PJ Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Divulgação / Assessoria / OAB/MS
Geral
OAB/MS recebe dirigentes das Caixas de Assistência de todo o país em encontro institucional
PM atendeu o caso - Foto: Ilustrativa / PMMS
Polícia
Em fuga da PM, motoqueiro derruba passageira durante perseguição no Nova Lima
Hospital da Vida
Saúde
Dourados confirma 9ª morte por chikungunya em meio a surto da doença
Além de movimentar o turismo e o comércio local, o evento tem caráter beneficente
Cidade
Festa da Linguiça de Maracaju começa com produção feita por moradores e parceria com Rotary
Faca apreendida - Foto: Divulgação
Polícia
Após fim de relacionamento, homem espera ex com faca e acaba preso em Nova Alvorada do Sul
Reprodução / Vídeo
Polícia
Câmera flagra assaltante atirando em recepcionista de motel durante crime no Nova Lima
Paulo Eduardo Cançado e Marcelo Miglioli
Cidade
Paulo Cançado deve ser oficializado como secretário da Sisep
Ação da Força Tática - Foto: Divulgação
Polícia
Uso de carro de aplicativo no tráfico termina com prisão de casal em Campo Grande
Pacote de R$ 45 milhões é anunciado para recapeamento em Campo Grande
Cidade
Pacote de R$ 45 milhões é anunciado para recapeamento em Campo Grande
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo Goes aponta 'perseguição' da PMMS, mas continua condenado por constrangimento ilegal

Mais Lidas

Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Morre bebê de 1 ano que foi vítima de maus-tratos e estupro em Campo Grande
Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Jader Vasconselos
Cidade
Após denúncia, TCU abre investigação sobre uso de R$ 156 milhões da Saúde de Campo Grande
Protesto - Foto: Sarah Chaves
Política
Trans e travestis se manifestam contra lei sobre uso de banheiros na Capital
Jornalista Sérgio Pereira Bittencourt - Foto: Reprodução / Redes Sociais
Trânsito
Jornalista morre após grave acidente entre motos em Campo Grande