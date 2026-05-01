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Em fuga da PM, motoqueiro derruba passageira durante perseguição no Nova Lima

Durante a verificação do veículo, os policiais constataram irregularidades, como a divergência entre o motor instalado e o original do veículo

01 maio 2026 - 16h54Vinícius Santos
PM atendeu o caso - Foto: Ilustrativa / PMMSPM atendeu o caso - Foto: Ilustrativa / PMMS  

Um homem de 21 anos derrubou a passageira que estava na motocicleta durante uma fuga da Polícia Militar, na madrugada desta sexta-feira (1º), no bairro Nova Lima, em Campo Grande.

Segundo a ocorrência, a equipe realizava patrulhamento ostensivo nas proximidades da rua Zulmira Borba quando visualizou uma motocicleta azul ocupada por duas pessoas. O condutor teria avançado a sinalização de trânsito, o que motivou a emissão de ordem de parada com uso de sinais sonoros e luminosos.

Ainda conforme o registro, o motociclista desobedeceu à ordem e iniciou fuga em alta velocidade, dando início ao acompanhamento tático. Durante a evasão, ele passou a trafegar pela contramão no cruzamento com a rua Francisco Pereira Coutinho, em direção à avenida Marquês de Herval, colocando em risco outros condutores.

Ao tentar realizar uma manobra em uma rotatória, o condutor perdeu o controle parcial do veículo, momento em que a passageira acabou caindo na via. Mesmo após a queda, o homem teria seguido com a fuga, subindo na calçada, até ser interceptado pela viatura policial.

Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o condutor. Porém, durante a verificação do veículo, os policiais constataram irregularidades, como a divergência entre o motor instalado e o original do veículo, além de inconsistências na numeração e nos dados vinculados ao chassi e à placa.

Ainda conforme a ocorrência, o condutor informou que a motocicleta pertencia a um amigo. O proprietário compareceu ao local e afirmou ter adquirido o veículo em um “ferro-velho”, admitindo a substituição do motor sem a devida regularização documental.

Diante dos fatos, os dois envolvidos foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.

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