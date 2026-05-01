Suspeito é preso após série de furtos contra mesmo comércio em Dourados

Um homem foi preso em Dourados suspeito de invadir e tentar arrombar o mesmo comércio várias vezes durante o mês de abril. A prisão foi feita em ação conjunta da Polícia Civil, por meio da 1ª Delegacia e do Depac, com apoio da Guarda Municipal.

Segundo a investigação, uma das invasões ocorreu na madrugada do dia 25 de abril, por volta das 2h30, quando o alarme disparou após o arrombamento. O dono encontrou a loja com o vidro quebrado e percebeu o furto de cerca de 80 relógios sem marca, 12 camisetas e aproximadamente 60 chaveiros.

Dias depois, em 29 de abril, o suspeito voltou ao local e tentou invadir o comércio duas vezes na mesma madrugada, em horários diferentes. Nas duas ocasiões, o alarme foi acionado e ele acabou fugindo sem levar nada.

Imagens de segurança mostraram que se tratava do mesmo homem em todas as ações. A partir disso, a Polícia Civil conseguiu identificar o suspeito e, com apoio da Guarda Municipal, localizá-lo.

No momento da abordagem, ele confessou tanto o furto do dia 25 quanto as tentativas. O homem foi levado para a delegacia e segue à disposição da Justiça.

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