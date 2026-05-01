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Mulher é presa após esfaquear marido e tentar contra a própria vida em Nova Alvorada do Sul

Conforme o registro da ocorrência, ela foi detida em flagrante e, já na delegacia, teria voltado a tentar contra si mesma, sendo contida

01 maio 2026 - 10h54Vinícius Santos
Caso foi investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do SulCaso foi investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Nova Alvorada do Sul   (Divulgação/PCMS)

Um homem de 30 anos foi vítima de esfaqueamento durante uma ocorrência registrada na madrugada desta sexta-feira (1), no bairro Maria de Lourdes Stradiotti 2, em Nova Alvorada do Sul. A suspeita do crime é a própria esposa da vítima, uma mulher de 43 anos, que acabou presa pela Polícia Militar.

Conforme dados do registro policial, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. No local, a guarnição tomou conhecimento de que a mulher, após passar o dia ingerindo bebida alcoólica, teria iniciado um episódio de tentativa de autoagressão, sendo contida por familiares que estavam na residência.

Ainda segundo a ocorrência, no momento em que foi contida pela família — entre eles o esposo, a irmã e sobrinhos — a suspeita já havia se ferido com golpes de faca contra o próprio corpo. Em seguida, ela passou a investir contra o marido, atingindo dois golpes, um na região do tórax e outro no membro superior esquerdo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento da vítima, que foi encaminhada para uma unidade hospitalar para receber cuidados médicos. O estado de saúde do homem não foi divulgado até o momento.

A mulher foi detida pela Polícia Militar e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Ainda conforme o registro, ao ser colocada na cela, a suspeita teria tentado contra a própria vida novamente, exigindo intervenção policial imediata para preservação de sua integridade física. 

Ela apresentava visível estado de embriaguez. O caso segue sob investigação das autoridades competentes.

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