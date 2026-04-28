Mais de 1,5 tonelada de carne imprópria para merenda escolar é apreendida e motorista é preso em MS

Um motorista de 42 anos foi preso em flagrante na manhã desta terça-feira (28), em Guia Lopes da Laguna, após ser flagrado transportando 1.578 quilos de carne imprópria para consumo, que seriam destinados à merenda escolar.

A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), com apoio da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), durante fiscalização no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-419.

No caminhão, os fiscais encontraram 230 quilos de carne bovina e 1.348 quilos de frango armazenados de forma irregular. Os produtos deveriam estar congelados a -12°C, mas eram transportados a cerca de 7°C, com o sistema de refrigeração desligado.

Segundo o motorista, o equipamento foi desligado para evitar o congelamento de uma carga de leite no mesmo compartimento.

A carga tinha como destino escolas municipais de Guia Lopes da Laguna, Jardim e Porto Murtinho. De acordo com a fiscalização, a quebra da cadeia de frio torna os alimentos impróprios para consumo e representa risco à saúde pública.

Todo o material foi apreendido e descartado no local. Já o condutor foi autuado por crime contra as relações de consumo, com pena prevista de 2 a 5 anos de detenção. As investigações seguem para apurar a responsabilidade da empresa distribuidora.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também