Dupla encapuzada invade residência e mata jovem a tiros em Costa Rica

Eldison Filho Souza Lima, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada deste sábado (26), dentro da própria residência, em Costa Rica (MS), por uma dupla de encapuzados que invadiu a residência.

Segundo informações do boletim de ocorrência, dois indivíduos ainda não identificados, usando capacetes, invadiram o imóvel pelos fundos, pularam o muro e renderam a vítima já no interior da casa. Em seguida, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o jovem, que morreu no local.

No momento do crime, duas crianças, de aproximadamente 8 e 10 anos, irmã e sobrinho da vítima, estavam na residência e presenciaram toda a ação criminosa, ficando em estado de forte abalo emocional.

A namorada de Eldison, que tinha um encontro marcado com ele, foi até o local e, ao não obter resposta, entrou na casa, onde encontrou o jovem já sem sinais vitais e as crianças em choque. Ela acionou a Polícia Militar.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia, e a Polícia Civil, por meio da Seção de Investigações Gerais (SIG), iniciou as investigações para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também