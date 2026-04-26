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Homem apontado como de alta periculosidade morre em confronto com o Choque em Rio Verde

Suspeito reagiu à abordagem policial, foi baleado, socorrido, mas não resistiu; caso é desdobramento de fuga registrada dias antes

26 abril 2026 - 10h38Taynara Menezes
Local onde suspeito localizado Local onde suspeito localizado   (Foto: Polícia Militar )

Edivaldo Gomes dos Santos, de 31 anos, conhecido como “Hungria” e apontado como de alta periculosidade, morreu na noite de sábado (25) após confronto com policiais do Batalhão de Choque, em Rio Verde (MS).

De acordo com a Polícia Militar, equipes foram até uma residência no bairro Jardim Semiramis após denúncia de que o suspeito estaria escondido no local. Durante a abordagem, ele teria reagido, dando início a uma troca de tiros. Baleado, Edivaldo foi socorrido pelos próprios policiais e levado ao Hospital Geral Paulino Alves da Cunha, mas não resistiu.

Segundo as forças de segurança, o homem era investigado por participação em um roubo de motocicleta ocorrido em março deste ano, além de ser suspeito de envolvimento em um homicídio na cidade de Coxim, onde o veículo roubado teria sido utilizado.

O caso é desdobramento de uma ocorrência registrada na quinta-feira (23), quando o suspeito fugiu de uma abordagem policial em alta velocidade, após ser visto em uma motocicleta no bairro Nova Rio Verde. Durante a fuga, ele perdeu o controle do veículo e colidiu contra um muro.

A Polícia Civil e a perícia seguem com as investigações para esclarecer todas as circunstâncias da ocorrência.

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