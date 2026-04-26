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Homem com faca avança contra PM e morre em confronto no bairro Noroeste

Suspeito tentou atacar policiais após resistir à abordagem; equipe chegou a usar taser antes dos disparos

26 abril 2026 - 11h30Taynara Menezes e Vinícius Santos
Equipes na residência Equipes na residência   (Foto: Polícia Militar )

Na manhã deste domingo (26), um homem com faca, ainda não identificado, morreu após avançar contra policiais militares durante uma ocorrência na Rua Esmeraldo Maluf, no bairro Noroeste.

Segundo informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada após o próprio suspeito ligar para o 190 informando que pretendia atacar outra pessoa, que estava trancada em um banheiro da residência.

Ao chegar ao local, os policiais deram ordens para que o homem largasse a faca, mas ele não obedeceu. A equipe ainda tentou contê-lo com o uso de arma de incapacitação elétrica (taser), porém sem sucesso.

Em seguida, o suspeito partiu em direção à guarnição, sendo necessário o uso de força letal. Ele foi atingido e morreu no local.

A ocorrência foi atendida por uma equipe do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), e o Batalhão de Choque (BPChoque) chegou a ser acionado durante a ação. O caso segue em andamento, com os procedimentos ainda em fase de formalização.

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