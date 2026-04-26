Homem com faca avança contra PM e morre em confronto no bairro Noroeste

Na manhã deste domingo (26), um homem com faca, ainda não identificado, morreu após avançar contra policiais militares durante uma ocorrência na Rua Esmeraldo Maluf, no bairro Noroeste.

Segundo informações preliminares, a Polícia Militar foi acionada após o próprio suspeito ligar para o 190 informando que pretendia atacar outra pessoa, que estava trancada em um banheiro da residência.

Ao chegar ao local, os policiais deram ordens para que o homem largasse a faca, mas ele não obedeceu. A equipe ainda tentou contê-lo com o uso de arma de incapacitação elétrica (taser), porém sem sucesso.

Em seguida, o suspeito partiu em direção à guarnição, sendo necessário o uso de força letal. Ele foi atingido e morreu no local.

A ocorrência foi atendida por uma equipe do 9º Batalhão de Polícia Militar (9º BPM), e o Batalhão de Choque (BPChoque) chegou a ser acionado durante a ação. O caso segue em andamento, com os procedimentos ainda em fase de formalização.

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