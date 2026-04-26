Colisão entre três veículos deixa criança e idoso mortos na MS-289

Uma colisão envolvendo três veículos deixou duas pessoas mortas, sendo um idoso e uma criança, além de outras três feridas no início da noite deste sábado (25), na rodovia MS-289, entre os municípios de Amambai e Coronel Sapucaia.

Segundo o Gazeta News, o acidente aconteceu quando uma caminhonete Toyota Hilux, que seguia no sentido Amambai–Coronel Sapucaia, tentou realizar uma ultrapassagem e acabou colidindo frontalmente com um Fiat Uno, que trafegava no sentido contrário.

Um Kia Sportage, com placas do Paraguai, também se envolveu na ocorrência. De acordo com as informações, a Hilux tentava ultrapassar o veículo no momento da batida.

Com o impacto, o Fiat Uno ficou completamente destruído e a caminhonete teve a parte frontal severamente danificada. Uma criança e um idoso, ocupantes do Uno e moradores da Aldeia Curuçambá, morreram ainda no local.

Outras três pessoas, duas que estavam no Uno e o motorista da Hilux, ficaram feridas e foram socorridas ao Hospital Municipal de Coronel Sapucaia. Uma das vítimas, em estado grave, precisou ser transferida para outra unidade de saúde.

A Polícia Científica irá elaborar laudo para apurar as causas do acidente.

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