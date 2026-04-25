Aquidauanense ferida em acidente no RJ segue internada

A família da aquidauanense Júlia Lara Prado voltou a atualizar o estado de saúde da jovem, que segue internada após sofrer um grave acidente no Rio de Janeiro. Segundo os familiares, o quadro ainda inspira cuidados, mas há sinais de evolução no tratamento.

De acordo com as informações divulgadas, Júlia permanece sob acompanhamento intensivo em unidade hospitalar especializada, após ter sido socorrida em estado grave. A jovem, de 28 anos, sofreu queimaduras severas no acidente e precisou ser transferida para um hospital de referência fora do Estado.

Nas redes sociais, a família tem compartilhado boletins sobre o estado clínico e agradecido o apoio recebido de amigos e da população. Também foram feitas mobilizações para ajudar no custeio do tratamento e na recuperação da paciente.

Apesar da gravidade do caso, os familiares destacam que a jovem tem apresentado evolução ao tratamento, o que mantém a expectativa por melhora nos próximos dias.

O caso mobilizou moradores de Aquidauana, que seguem acompanhando a recuperação e organizando correntes de solidariedade em apoio à família.

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