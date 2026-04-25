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Idoso de bicicleta sofre fratura exposta após ser atropelado por moto em Corumbá

Acidente envolvendo bicicleta ocorreu no bairro Aeroporto; motociclista deixou o local e voltou depois

25 abril 2026 - 14h50Taynara Menezes

Um ciclista, de 63 anos, ficou ferido após ser atropelado por uma motocicleta na manhã de sexta-feira (24), em Corumbá. O acidente aconteceu por volta das 10h, na Rua Edu Rocha, entre as ruas América e Colombo, no bairro Aeroporto.

De acordo com o Corpo de bombeiros, quando o resgate chegou a vítima estava caída ao solo, consciente e orientada, mas com dor intensa devido a uma fratura exposta no tornozelo esquerdo.

Conforme informações apuradas no local, o condutor da motocicleta havia deixado a cena antes da chegada do socorro, retornando posteriormente sem o veículo.

Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos, com curativo e imobilização da perna lesionada. Em seguida, o idoso foi encaminhado para uma unidade hospitalar para avaliação médica.

A ocorrência e o motociclista ficaram sob responsabilidade da Polícia Militar, que adotou as medidas necessárias.

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