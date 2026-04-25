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Riedel lança Anel Viário e anuncia pacote de obras em Bonito

Investimentos incluem infraestrutura, saneamento, educação e esporte, com foco no turismo e desenvolvimento

25 abril 2026 - 12h10Taynara Menezes

O governador Eduardo Riedel lançou e entregou um pacote de obras em Bonito nesta sexta-feira (24), com destaque para o Anel Viário, orçado em R$ 51,2 milhões. A obra, que começa pelo Ramo Sul, terá 7,6 km de pavimentação e vai ligar as rodovias MS-382 e MS-178, melhorando o trânsito e impulsionando o turismo.

Do total investido no anel, cerca de R$ 6 milhões serão destinados a mecanismos de proteção à fauna. Também foi iniciada a construção da sede do projeto Estrada Viva, voltado à prevenção de atropelamento de animais silvestres, com estrutura administrativa e operacional no centro da cidade.

Na infraestrutura urbana, foram entregues obras de pavimentação, drenagem e contenção de assoreamento no bairro Atlântico, no valor de R$ 7,8 milhões. Ainda foi autorizada licitação para recapeamento em ruas de bairros como BNH e Jardim Andréia, além de melhorias na avenida Brasil e na MS-178.

Na educação, o governo entregou a reforma e ampliação da Escola Estadual Bonifácio Camargo Gomes, com investimento de R$ 3,3 milhões. No esporte, foi inaugurada a reforma do Ginásio Municipal Juscelino Kubitschek, ao custo de R$ 1,7 milhão.

Na área de saneamento, foi autorizada a ampliação da rede de esgoto, com investimento de R$ 1,7 milhão, incluindo 4,2 km de rede coletora, 300 ligações domiciliares e uma estação elevatória. Também foi aberta concorrência para ampliar o abastecimento de água em bairros da cidade.

Durante a agenda, o governador ainda vistoriou obras em andamento de pavimentação e drenagem em bairros como Jardim América, Vila Jaraguá, Portal do Rio Formoso e Jardim das Flores.

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