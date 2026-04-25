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Quer aprender uma profissão? Curso gratuito de barbeiro abre vagas em Campo Grande

Capacitação oferecida pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande é voltada para maiores de 16 anos e garante certificado ao final

25 abril 2026 - 12h50Taynara Menezes
Vagas são pra maiores de 16 anos Vagas são pra maiores de 16 anos  

Uma oportunidade para quem deseja entrar no mercado de trabalho ou começar a empreender na área da beleza está com inscrições abertas em Campo Grande. O curso gratuito de barbeiro é oferecido pela Fundação Social do Trabalho (Funsat) e garante certificação ao final.

As vagas são limitadas e destinadas a pessoas com 16 anos ou mais. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, por meio de link disponibilizado pela Funsat, e o preenchimento ocorre por ordem de cadastro.

As aulas serão realizadas no polo da própria fundação na região das Moreninhas, na Rua Anaca, nº 699, entre os dias 4 de maio e 12 de junho. O curso acontece de segunda a sexta-feira, sempre das 19h às 21h, com carga horária total de 60 horas, incluindo conteúdos teóricos e práticos.

A formação é voltada tanto para quem busca o primeiro emprego quanto para quem deseja investir em um novo ofício, com possibilidade de atuação autônoma no setor. A recomendação da Funsat é que os interessados se inscrevam o quanto antes, devido à alta procura e ao número limitado de vagas.

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