Sextou com mais de mil vagas sem exigência de experiência na Funsat

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) está com 1.397 vagas de emprego abertas nesta sexta-feira (24), em Campo Grande, distribuídas em 118 funções diferentes. Há oportunidades para quem tem e quem não tem experiência, além de vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD) e opção temporária.

O atendimento vai das 7h às 16h e contempla áreas como comércio, serviços, indústria e construção civil. Entre as funções com mais vagas estão operador de caixa (368), auxiliar de limpeza (157), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62), auxiliar de linha de produção (61) e repositor de mercadorias (50).

Para quem busca o primeiro emprego ou ainda não tem experiência, são 1.082 vagas em 56 funções. Os principais destaques são operador de caixa (365), auxiliar de limpeza (120), auxiliar de padeiro (71), atendente de lojas e mercados (62) e repositor de mercadorias (50).

Também há sete vagas exclusivas para PCD, nas funções de auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, ajudante de carga e descarga e empacotador. Além disso, há uma vaga temporária para cozinheiro geral.

Para concorrer, é preciso ir até a Funsat com documentos pessoais e fazer o cadastro. As vagas são rotativas e podem ser preenchidas ao longo do dia.

Serviço

Local. Funsat – Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória

Data. sexta-feira (24)

Horário. 7h às 16h



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