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Funsat abre 1,3 mil vagas de emprego nesta quinta-feira

A lista reúne oportunidades em diversas áreas, com destaque para limpeza, reposição e carga e descarga

23 abril 2026 - 07h30Sarah Chaves
Foto: Elias Campos/PMCGFoto: Elias Campos/PMCG  

Quem está em busca de trabalho pode aproveitar esta quinta-feira (23) para tentar uma vaga em Campo Grande. A Fundação Social do Trabalho (Funsat) reúne hoje 1.399 oportunidades abertas, com opções para diferentes perfis e níveis de experiência.

Entre as vagas com mais ofertas estão ajudante de carga e descarga de mercadorias (43), auxiliar de limpeza (103), vigia (10), repositor de mercadorias (50) e técnico de carnes e derivados (12). Há ainda diversas outras funções disponíveis no painel da Agência de Empregos.

Também há vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), incluindo funções como ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, auxiliar de linha de produção, empacotador à mão e porteiro.

Para concorrer, é preciso estar com o cadastro atualizado na Funsat. O atendimento é presencial, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h, na sede (Rua 14 de Julho, 992), e até as 13h no Polo Moreninhas (Rua Anacá, 699).

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