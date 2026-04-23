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Política

Vereadores analisam projetos sobre saúde e propriedade privada hoje

Três textos em segunda discussão tratam de diabetes, primeiros socorros e doença rara

23 abril 2026 - 08h36Sarah Chaves
Mesa diretora da Câmara Municipal de CGMesa diretora da Câmara Municipal de CG   (Izaias Medeiros/CMCG)

Quatro projetos de lei estão na pauta da sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande nesta quinta-feira (23). Três propostas voltadas à saúde serão analisadas em segunda discussão, além de um projeto que trata da defesa da propriedade privada.

Entre os itens, está o Projeto de Lei 11.515/24, do vereador Dr. Victor Rocha, que cria a política de cuidado à pessoa com diabetes. A proposta prevê atendimento por equipe multiprofissional na rede pública, com profissionais como psicólogos, nutricionistas, enfermeiros e médicos de diferentes especialidades.

Também em segunda discussão, os vereadores votam o Projeto de Lei 12.029/25, de autoria do vereador Maicon Nogueira, que propõe ações de capacitação em primeiros socorros. A iniciativa inclui palestras e cursos rápidos em locais de grande circulação, como escolas, unidades de saúde e terminais de transporte coletivo, com orientações sobre prevenção de acidentes e técnicas como reanimação cardiopulmonar.

Outra proposta é o Projeto de Lei 11.859/25, do vereador Flávio Cabo Almi, que institui o Dia Municipal da Conscientização da Osteogênese Imperfeita, a ser celebrado em 6 de maio. A data busca ampliar o conhecimento sobre a doença rara, conhecida como “ossos de vidro”.

Já em primeira discussão, será votado o Projeto de Lei 11.789/25, do vereador André Salineiro, que cria o Abril Verde e Amarelo, voltado à conscientização sobre a defesa da propriedade privada. O texto prevê campanhas educativas, debates e parcerias sobre direitos e deveres relacionados ao tema.


 

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