Polícia Federal terá reforço de mil novos agentes no país

O reforço no efetivo da Polícia Federal deve ampliar a presença da corporação em áreas estratégicas do país. Foram autorizadas, pelo presidente Lula na tarde de ontem (22), a contratação de 1 mil novos policiais, com distribuição entre diferentes cargos para fortalecer investigações e operações.

Do total, serão nomeados 630 agentes, 160 escrivães, 120 delegados, 69 peritos e 21 papiloscopistas. A medida busca recompor o quadro da instituição e ampliar a capacidade de atuação, principalmente no combate ao crime organizado.

Com a chegada dos novos servidores, a Polícia Federal deve expandir ações em regiões de fronteira, além de reforçar operações em portos e aeroportos. A expectativa também é de avanço em frentes como crimes ambientais, investigações financeiras e combate a organizações criminosas.

Parte desse reforço já está em formação. Desde janeiro, 651 alunos participam do Curso de Formação Profissional na Academia Nacional de Polícia, em Brasília. Essa é a etapa final do concurso e inclui preparação prática e teórica para atuação nas atividades policiais.

A ampliação do efetivo ocorre em meio à estratégia de fortalecer a estrutura da Polícia Federal, com a meta de ocupar todos os cargos disponíveis e melhorar a resposta em investigações e operações em todo o país.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também