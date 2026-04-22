Menu
Menu Busca quarta, 22 de abril de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

VÍDEO: Justiça absolve homem que atirou em réu durante júri para vingar morte do pai

Câmera registrou o ataque a tiros dentro do fórum em cidade de Pernambuco

22 abril 2026 - 09h35Vinícius Santos
Momento do ataque - Foto: ReproduçãoMomento do ataque - Foto: Reprodução  

A Justiça de Pernambuco absolveu Cristiano Alves Terto da acusação de tentativa de homicídio contra Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura. O caso ocorreu no dia 29 de novembro de 2023, dentro do Fórum de São José do Belmonte, durante uma sessão do Tribunal do Júri.

Na ocasião, era julgado o assassinato do pai do réu, que, conforme relatado nos autos, teria sido morto por Francisco Cleidivaldo. De acordo com os autos processuais do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), durante interrogatório, o acusado confessou os fatos.

Cristiano Terto relatou que foi ao local e aguardou o momento adequado para praticar a ação. Informou que planejava atirar contra a vítima na saída, mas, ao avistá-la, não resistiu. Ele afirmou ainda que a arma estava guardada para o momento oportuno.

O réu declarou que a vítima teria matado seu pai há 12 anos. Disse que tinha 15 anos na época do crime contra seu genitor e que sua mãe ficou responsável por criar seis filhos. Segundo o depoimento, ele não presenciou o homicídio do pai. O acusado afirmou ainda que a vítima teria deixado a cidade após o crime.

Terto relatou que utilizou um revólver calibre .38 e efetuou seis disparos, sendo que quatro atingiram o ofendido. Ele também confirmou ter desferido coronhadas na cabeça da vítima.

Após os fatos, afirmou ter tentado se evadir do local, mas foi abordado pela polícia. Em outro trecho do interrogatório, declarou que o ocorrido nunca saiu de sua memória e que não realizou tratamento psicológico após a morte do pai.

DECISÃO DO JÚRI - Ao ser julgado pelo Conselho de Sentença, o réu foi absolvido por clemência. Diante da decisão, a juíza Danielle Christine Silva Melo Burichel determinou a expedição de alvará de soltura em favor de Cristiano Alves Terto, que respondia ao processo preso.

Vídeo: 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Banco de Brasília
Brasil
BRB firma acordo para transferir ativos comprados do Banco Master
Pix
Brasil
Receita Federal desmente fake news sobre suposta fiscalização de Pix
Hospedagens tiveram tempo para mudanças
Brasil
Hospedagens têm até esta segunda para adotar check-in digital
Monique Medeiros é réu pela morte do filho
Brasil
Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, se entrega à polícia e volta a ser presa
Teste de gravidez positivo - Foto: Freepik
Justiça
STJ: realização de exame de gravidez em menor sem responsável não gera indenização
Militar - Foto: Ilustrativa
Justiça
STJ decide que militar acusado de feminicídio deve ser julgado pelo Tribunal do Júri
Foto: Reprodução
Brasil
INSS libera primeira parcela do 13º a partir de sexta (24)
Foto: Reprodução
Brasil
Vídeo: Homem usa máscara para furtar cachorro da ex e acaba preso em SP
O presidente Lula foi recebido pelo chanceler alemão, Friedrich Merz
Brasil
Lula inicia agenda na Alemanha com foco em acordos comerciais
Foto: Alan Pedro/DC
Brasil
Mega-Sena sorteia R$ 60 milhões neste sábado

Mais Lidas

Corpo da mulher foi encontrado na rua
Polícia
AGORA: Com requintes de crueldade, casal é morto no Jardim Noroeste
Rapaz foi morto na MS-165, em Aral Moreira
Polícia
Motociclista é executado e enfermeira do SAMU descobre que era o filho em MS
Cantores - Foto: Reprodução
Cidade
Confirmado: "Cê Tá Doido" em Campo Grande com entrada gratuita; saiba como pegar ingresso
Campo-grandense está desaparecida desde o dia 15 de abril
Polícia
Desaparecida, campo-grandense é acusada de desviar R$ 40 mil de escola em SC