VÍDEO: Justiça absolve homem que atirou em réu durante júri para vingar morte do pai

A Justiça de Pernambuco absolveu Cristiano Alves Terto da acusação de tentativa de homicídio contra Francisco Cleidivaldo Mariano de Moura. O caso ocorreu no dia 29 de novembro de 2023, dentro do Fórum de São José do Belmonte, durante uma sessão do Tribunal do Júri.

Na ocasião, era julgado o assassinato do pai do réu, que, conforme relatado nos autos, teria sido morto por Francisco Cleidivaldo. De acordo com os autos processuais do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), durante interrogatório, o acusado confessou os fatos.

Cristiano Terto relatou que foi ao local e aguardou o momento adequado para praticar a ação. Informou que planejava atirar contra a vítima na saída, mas, ao avistá-la, não resistiu. Ele afirmou ainda que a arma estava guardada para o momento oportuno.

O réu declarou que a vítima teria matado seu pai há 12 anos. Disse que tinha 15 anos na época do crime contra seu genitor e que sua mãe ficou responsável por criar seis filhos. Segundo o depoimento, ele não presenciou o homicídio do pai. O acusado afirmou ainda que a vítima teria deixado a cidade após o crime.

Terto relatou que utilizou um revólver calibre .38 e efetuou seis disparos, sendo que quatro atingiram o ofendido. Ele também confirmou ter desferido coronhadas na cabeça da vítima.

Após os fatos, afirmou ter tentado se evadir do local, mas foi abordado pela polícia. Em outro trecho do interrogatório, declarou que o ocorrido nunca saiu de sua memória e que não realizou tratamento psicológico após a morte do pai.

DECISÃO DO JÚRI - Ao ser julgado pelo Conselho de Sentença, o réu foi absolvido por clemência. Diante da decisão, a juíza Danielle Christine Silva Melo Burichel determinou a expedição de alvará de soltura em favor de Cristiano Alves Terto, que respondia ao processo preso.

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