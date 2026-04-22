Seis pessoas da mesma família e um cachorro morrem em batida entre carro e carreta

Seis pessoas da mesma família morreram em um acidente fatal na madrugada de terça-feira (21), na BR-251, em Salinas, no norte de Minas Gerais. A colisão frontal envolveu uma carreta e um Fiat Palio no km 263 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), todas as vítimas estavam no carro, que seguia de São Paulo (SP) para Nova Canaã (BA). Entre os mortos estão um homem de 49 anos, que dirigia o veículo, uma mulher de 39 anos, três filhos do casal, de 3, 10 e 15 anos, e a avó materna das crianças, de 59 anos. Um cachorro que também estava no automóvel não resistiu.

A carreta envolvida na batida fazia o trajeto de Lauro de Freitas (BA) para Imbituba (SC), transportando produtos de uma empresa de vendas on-line. O motorista, de 36 anos, não ficou ferido.

Equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Taiobeira. As causas do acidente ainda são apuradas pela perícia da Polícia Civil e pela PRF. A rodovia foi liberada por volta das 8h30.

Outro caso foi registrado na segunda-feira (20), na BR-116, em Divino, na Zona da Mata mineira. O servidor público Robson Rodrigues de Lima morreu após bater a ambulância que dirigia contra uma carreta. Ele estava sozinho no veículo.

Em nota, a prefeitura lamentou a morte. “Profissional dedicado, Robson construiu uma trajetória marcada pelo compromisso, responsabilidade e cuidado com a população”, informou.

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