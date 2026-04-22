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Governo Federal autoriza reajuste tarifário e energia sobe 12,11% em Mato Grosso do Sul

A decisão foi homologada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e deve atingir aproximadamente 1,17 milhão de unidades consumidoras

22 abril 2026 - 10h54Vinícius Santos
Contas de energia em atraso podem ser negociadasContas de energia em atraso podem ser negociadas   (Divulgação/Energisa)

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), vinculada ao Governo Federal, aprovou o Reajuste Tarifário Anual de 2026 para a Energisa Mato Grosso do Sul. O aumento médio definido é de 12,11% nas tarifas de energia elétrica.

O reajuste atinge aproximadamente 1,17 milhão de unidades consumidoras no estado e representa um faturamento anual estimado em R$ 4,33 bilhões. Os dados constam em relatório da Superintendência de Gestão Tarifária e Regulação Econômica (STR), que trata o processo como “reposicionamento tarifário”.

Apesar de o novo percentual já passar a valer de forma imediata, o impacto no orçamento de famílias e empresas deve ser sentido com maior intensidade nas faturas emitidas a partir de maio. Isso ocorre devido ao ciclo de leitura de cada unidade consumidora.

De acordo com o relatório, o efeito médio do reajuste será de 12,11%, sendo 12,39% para consumidores em alta tensão e 11,98% para consumidores em baixa tensão.

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