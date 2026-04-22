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Beneficiários do NIS final 4 recebem parcela do Bolsa Família nesta quarta

Valor médio do benefício com adicionais é de R$ 678,22

22 abril 2026 - 06h30Vinicius Costa
Parcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no anoParcela do Bolsa Família é paga mais uma vez no ano   (Lyon Santos/MDS)

A Caixa Econômica Federal deposita nesta quarta-feira, dia 22, a parcela de abril do Bolsa Família para beneficiários do NIS (Número de Inscrição Social) de final 4.

O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 678,22. Além do benefício mínimo, há o pagamento de três adicionais.

O Benefício Variável Familiar Nutriz paga seis parcelas de R$ 50 a mães de bebês de até seis meses de idade, para garantir a alimentação da criança. O Bolsa Família também paga um acréscimo de R$ 50 a gestantes e nutrizes (mães que amamentam), um de R$ 50 a cada filho de 7 a 18 anos e outro, de R$ 150, a cada criança de até 6 anos.

No modelo tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês. 

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas no aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco.

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