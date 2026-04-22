Jovem é chamado em frente de casa e morto a tiros em Aparecida do Taboado

Gabriel Antônio Gois de Haro, de 18 anos, foi assassinado a tiros no final da noite de segunda-feira, dia 20, no Jardim Redentora, em Aparecida do Taboado.

Ele estava jogando videogame com o irmão no momento em que foi chamado na frente da própria casa por dois homens em uma motocicleta, que efetuaram os disparos e fugiram na sequência.

Segundo consta no boletim de ocorrência, Gabriel foi atingido por três disparos e chegou a ser socorrido pelo próprio pai ao hospital da cidade, mas não resistiu e faleceu ao dar entrada na unidade hospitalar.

A equipe médica apontou que a vítima tinha perfurações na região epigástrica, região peitoral direita, logo acima da mamária direita, região peitoral lateral direita e tornozelo direito.

A Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local do crime. O caso foi registrado como homicídio qualificado.

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