Polícia reforça equipes na busca por suspeito de matar casal no Jardim Noroeste

Vinicius Costa e Vinicius Santos atualizado em 21/04/2026 às 22h53

A Polícia Militar concentra esforços na tentativa de localizar um indivíduo de alcunha 'Arrozinho', suspeito de ter cometido o duplo homicídio contra um casal na noite desta terça-feira, dia 21, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Conhecido no meio policial, o suspeito já tem uma passagem por tentativa de homicídio recente. Equipes do Batalhão de Choque e da Força Tática estão tentando localizá-lo para capturá-lo ainda em flagrante.

Segundo informações da Polícia Militar, as duas vítimas foram atacadas com golpes de faca e foice, sendo atingidas no pescoço. A mulher, inclusive, chegou a se defender e teve a mão decepada.

As circunstâncias ainda estão sendo esclarecidas, mas a dinâmica inicial é que Arrozinho atacou um idoso, de 62 anos, antes e ao entrar no barraco, foi em direção ao casal, atingindo primeiro o homem e depois a mulher.

A mulher chegou a correr para a rua, mas não teve êxito na fuga, sendo morta na rua Dom João VI. O idoso, primeira vítima atacada, antes do casal, foi socorrido em estado grave para a Santa Casa.

A Polícia Civil também concentra esforços na tentativa de localizar o indivíduo. Até o momento, não há informações a respeito da motivação para o crime.

O caso será investigado como homicídio.

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