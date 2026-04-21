Bebê é encontrado morto em lixeira por coletadores de lixo em Ponta Porã

Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, dia 21, o corpo de um bebê foi encontrado dentro de uma lixeira na rua Vasco da Gama, no bairro Jardim Primavera, em Ponta Porã.

Quem localizou a vítima sem os sinais vitais foram coletadores de lixo, vinculados a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo do município. Eles estavam em horário de serviço quando visualizaram o cadáver.

Segundo consta no boletim de ocorrência, um dos trabalhadores encontrou o bebê na lixeira e acionou as autoridades, onde a área foi isolada para os trabalhos de praxe.

A Polícia Científica foi acionada para os trabalhos iniciais e o corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Ponta Porã.

O caso foi registrado como infanticídio e será investigado para saber quem são os responsáveis e a causa da morte.

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