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Clima

Mato Grosso do Sul deve sofrer com onda de calor até sábado, diz Inmet

O grau de severidade se dá em razão do risco à saúde

21 abril 2026 - 10h52Vinicius Costa
Calor será intensa, e máxima pode chegar a 34°C na capitalCalor será intensa, e máxima pode chegar a 34°C na capital   (Edemir Rodrigues)

O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso vermelho, que indica grande perigo, para uma onda de calor que poderá atingir os estados do Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. O alerta está em vigor desde domingo e seguirá até as 18h de sábado (25).

O grau de severidade se dá em razão do risco à saúde, uma vez que a previsão é de temperaturas 5ºC acima da média por período maior do que 5 dias.

De acordo com comunicado do Inmet, a semana de 20 a 27 de abril inicia com temperaturas máximas em torno de 30 °C, declinando gradualmente ao longo da semana. 

As condições do tempo são mais estáveis no Centro-Oeste. “No norte de Mato Grosso, pode chover até 40 mm. No Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso do Sul, há chances mínimas de chuvas rápidas e isoladas”, prevê o Inmet.

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