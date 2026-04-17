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Clima

MS tem previsão de sol, chuva e temporais nesta sexta

A umidade favorece instabilidade em diferentes regiões do estado

17 abril 2026 - 07h50Sarah Chaves

A sexta-feira (17) deve ser de tempo instável em Mato Grosso do Sul, com sol aparecendo entre nuvens e possibilidade de pancadas de chuva várias regiões. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), há risco de tempestades isoladas, acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente na metade oeste e no sul.

A instabilidade ocorre por causa da alta umidade na atmosfera, combinada com a passagem de cavados, o que favorece a formação de nuvens carregadas ao longo do dia. Os ventos sopram com velocidades entre 30 e 50 km/h.

Nas temperaturas, o dia começa mais ameno no sul do estado, com mínimas entre 18°C e 20°C e máximas que não passam dos 30°C. Já nas regiões pantaneira e sudoeste, o calor predomina, com máximas chegando aos 34°C. No bolsão, norte e leste, os termômetros podem atingir até 35°C.

Em Campo Grande, o cenário é de variação de nuvens e chance de chuva passageira. As temperaturas ficam entre 21°C e 31°C ao longo do dia.

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