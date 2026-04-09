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Divulgado resultado preliminar para coveiro, pedreiro e técnico em refrigeração na Capital

Candidatos têm dois dias úteis para contestar pontuação no processo seletivo

09 abril 2026 - 11h11Sarah Chaves

A Prefeitura de Campo Grande publicou na edição desta quinta-feira (9) do Diário Oficial o resultado preliminar da prova de títulos de um processo seletivo simplificado para contratação temporária. O certame contempla vagas para funções como encarregado de cemitério, coveiro, pedreiro, encanador, serralheiro e técnico em refrigeração.

De acordo com o edital, os candidatos que não encontrarem seus nomes na lista ou que discordarem da pontuação terão prazo de dois dias úteis, a partir da publicação, para entrar com recurso administrativo. Também será possível solicitar correção de dados ou inclusão de informações.

Os recursos devem ser protocolados presencialmente na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), em frente à Maternidade Cândido Mariano, e precisam apresentar justificativa clara. .

O resultado das análises será divulgado posteriormente no próprio Diário Oficial do Município.

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