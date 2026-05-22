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Clima

Previsão indica chuva intensa e Defesa Civil emite alerta de temporal para o fim de semana

Volume pode chegar a 100 milímetros por dia, com risco de alagamentos, ventos fortes e queda de árvores em Campo Grande

22 maio 2026 - 16h12Taynara Menezes

A Defesa Civil de Campo Grande emitiu um alerta laranja para risco de fortes chuvas entre a noite desta sexta-feira (22) e a manhã de domingo (24). O aviso foi divulgado com base nas previsões do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta possibilidade de temporais acompanhados de ventos intensos em diferentes regiões da Capital.

Conforme a previsão, o volume de chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora, com acumulados de até 100 milímetros em apenas um dia. O cenário aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Para este sábado (23), a previsão indica mínima de 17°C e máxima de 25°C, com umidade relativa do ar variando entre 70% e 90%. O dia será marcado por muitas nuvens, pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde e noite. Os ventos sopram de sul-sudeste (S-SE), com intensidade fraca a moderada.

Já no domingo (24), os termômetros devem variar entre 19°C e 28°C. Apesar da redução das instabilidades, o céu segue com muitas nuvens ao longo do dia. A umidade relativa do ar fica entre 45% e 90%, enquanto os ventos continuam de sul-sudeste, com intensidade fraca a moderada e possibilidade de rajadas.

O alerta começa às 23h01 desta sexta-feira e permanece válido até às 8h de domingo. Além dos transtornos nas áreas urbanas, também há possibilidade de danos em plantações e estruturas mais vulneráveis.

A Defesa Civil orienta que a população evite enfrentar áreas alagadas, não permaneça debaixo de árvores durante rajadas de vento e redobre a atenção no trânsito durante os períodos de chuva intensa.

Em casos de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. Já pedidos de remoção de árvores devem ser feitos pelo 156. Quando houver risco envolvendo rede elétrica, a recomendação é entrar em contato com o Corpo de Bombeiros pelo 193.

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