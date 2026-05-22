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Clima

MS terá tempo instável e risco de tempestades isoladas nesta sexta-feira

Campo Grande deve registrar máxima de até 24°C

22 maio 2026 - 06h50Vinicius Costa
Tempo amanheceu instávelTempo amanheceu instável   (Luiz Vinicius)

A sexta-feira (22) deve ter variação de nebulosidade e períodos de sol em grande parte de Mato Grosso do Sul, segundo previsão do Cemtec. Apesar do tempo mais aberto em algumas regiões, há possibilidade de pancadas de chuva e tempestades isoladas ao longo do dia.

As instabilidades devem atingir principalmente as regiões sul, sudeste e nordeste do estado. De acordo com o órgão, o cenário é provocado pelo transporte de umidade combinado ao avanço de cavados atmosféricos.

Os ventos sopram do quadrante sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h. Em pontos isolados, podem ocorrer rajadas acima de 50 km/h.

Na região sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas variam entre 12°C e 14°C, com máximas entre 16°C e 22°C. Já no Pantanal e sudoeste, os termômetros devem marcar mínas de 13°C a 16°C e máximas de até 24°C.

Em Campo Grande, a previsão indica mínima entre 14°C e 16°C e máxima entre 22°C e 24°C. Nas regiões norte, leste e bolsão, as máximas podem chegar aos 28°C.

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