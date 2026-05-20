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Clima

Presença de frente fria mantém temperaturas baixas em MS nesta quarta

Previsão indica céu encoberto, ventos fortes e chance de chuva isolada em algumas regiões

20 maio 2026 - 06h50Vinicius Costa
Tempo amanheceu ameno e bastante nublado em Campo GrandeTempo amanheceu ameno e bastante nublado em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A atuação de uma frente fria segue mantendo baixa as temperaturas em Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (20), segundo previsão do Cemtec. O avanço do sistema provoca aumento de nebulosidade em todas as regiões do estado e mantém o tempo mais estável nos próximos dias.

Apesar da predominância de nuvens, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas e de baixo volume em algumas áreas. Conforme o órgão, a presença da massa de ar frio deve impedir uma elevação mais acentuada das temperaturas ao longo da semana.

As menores temperaturas são esperadas para municípios do sul e extremo sul do estado, onde os termômetros podem marcar entre 7°C e 10°C. Nas regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados, as mínimas variam entre 8°C e 13°C, com máximas de até 21°C.

Já nas regiões Pantaneira e Sudoeste, as temperaturas devem ficar entre 10°C e 23°C. No Bolsão, Norte e Leste, as mínimas previstas são de 13°C a 18°C, enquanto as máximas podem atingir 28°C. Em Campo Grande, os termômetros variam entre 12°C e 23°C.

Os ventos sopram do quadrante sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h. Em alguns pontos, podem ocorrer rajadas acima de 50 km/h, conforme o Cemtec.

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