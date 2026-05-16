Menu
Menu Busca sábado, 16 de maio de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Camara CG Maio26
Clima

Frente fria avança e pode provocar tempestades em Mato Grosso do Sul neste sábado

Previsão do Cemtec aponta possibilidade de rajadas de vento acima de 60 km/h

16 maio 2026 - 07h49Sarah Chaves
Céu nublado pela manhãCéu nublado pela manhã   (Sarah Chaves)

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) indica tempo instável em Mato Grosso do Sul neste sábado (16), com possibilidade de chuvas intensas, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em diferentes regiões do Estado. Segundo o órgão, o cenário é provocado pelo avanço de uma nova frente fria, aliado ao transporte de ar quente e úmido.

Conforme o boletim, entre sábado (16) e domingo (17), há expectativa de acumulados significativos de chuva, que podem ultrapassar os 40 milímetros em 24 horas, principalmente nas regiões centro-sul, sudoeste e leste do Estado. Em alguns pontos, os volumes podem ser ainda mais elevados.

Os ventos devem mudar de direção após a passagem da frente fria, saindo do quadrante norte para o sul, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Há possibilidade de rajadas pontualmente superiores a 60 km/h.

Em Campo Grande, a previsão é de temperaturas mínimas entre 18°C e 20°C, com máximas entre 24°C e 28°C. Já na região sul e em Grande Dourados, as mínimas podem chegar a 14°C, enquanto as máximas não devem passar dos 24°C.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Reportar Erro
Energisa Michel - Maio26

Deixe seu Comentário

Leia Também

Dia começou chuvoso em Campo Grande
Clima
Frente fria pode deixar a sexta-feira chuvosa em Mato Grosso do Sul
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul
Clima
Nova frente fria pode trazer de volta as chuvas em MS nesta quinta
Foto: Geraldo Bubniak/AEN
Clima
Frio dá trégua e temperaturas voltam a subir em Mato Grosso do Sul
Sol raiou em Campo Grande
Clima
Frio perde força e máximas sobem nesta quarta-feira em MS
Federação de bancos alerta para golpe do falso emprego
Brasil
Federação de bancos alerta para golpe do falso emprego
Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil
Clima
Onda de frio derruba temperaturas e Iguatemi chega a 1,7°C em MS
Céu azul novamente para mais um dia de frio em Campo Grande
Clima
Mesmo com sol, frio continua e máximas não passam dos 20°C em MS
Mato Grosso do Sul registra temperatura mínima de 2&ordm;C
Clima
Mato Grosso do Sul registra temperatura mínima de 2ºC
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturas
Clima
Frio ainda se faz presente e deixa temperaturas baixíssimas em MS
Frio vem para derrubar as temperaturas mínimas em MS
Clima
Temperaturas podem ficar abaixo dos 4°C em Mato Grosso do Sul a partir deste domingo

Mais Lidas

Lucas Adriano Caniza Santos, o "Lucão" - Foto: Reprodução
Polícia
'Crime não impera', diz comandante do BOPE após morte de líder do CV em Sonora
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul
Clima
Nova frente fria pode trazer de volta as chuvas em MS nesta quinta
Dinheiro - Foto: Getty Images / BBC
Justiça
Devedores terão contas bloqueadas mais rápido após acordo entre CNJ e bancos
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital
Polícia
Família de criança que morreu atropelada pede ajuda para velório na Capital