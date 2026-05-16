Frente fria avança e pode provocar tempestades em Mato Grosso do Sul neste sábado

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) indica tempo instável em Mato Grosso do Sul neste sábado (16), com possibilidade de chuvas intensas, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em diferentes regiões do Estado. Segundo o órgão, o cenário é provocado pelo avanço de uma nova frente fria, aliado ao transporte de ar quente e úmido.

Conforme o boletim, entre sábado (16) e domingo (17), há expectativa de acumulados significativos de chuva, que podem ultrapassar os 40 milímetros em 24 horas, principalmente nas regiões centro-sul, sudoeste e leste do Estado. Em alguns pontos, os volumes podem ser ainda mais elevados.

Os ventos devem mudar de direção após a passagem da frente fria, saindo do quadrante norte para o sul, com velocidades entre 40 e 60 km/h. Há possibilidade de rajadas pontualmente superiores a 60 km/h.

Em Campo Grande, a previsão é de temperaturas mínimas entre 18°C e 20°C, com máximas entre 24°C e 28°C. Já na região sul e em Grande Dourados, as mínimas podem chegar a 14°C, enquanto as máximas não devem passar dos 24°C.

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