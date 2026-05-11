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Clima

Frio ainda se faz presente e deixa temperaturas baixíssimas em MS

Atuação de massa de ar polar segue derrubando as mínimas

11 maio 2026 - 06h50Vinicius Costa
Frio chegará com força em MS e derrubará temperaturasFrio chegará com força em MS e derrubará temperaturas   (Governo de MS)

A semana começa em Mato Grosso do Sul com temperaturas baixíssimas e a sensações térmicas ficando negativas. Nesta segunda-feira, dia 11, por exemplo, o tempo ficará firme, mas com mínimas na casa dos 4°C.

Há possibilidade de formação de nevoeiros durante o amanhecer, devido à combinação entre umidade e declínio acentuado das temperaturas.

Ainda conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os ventos poderão ser um obstáculo para os sul-mato-grossenses, deixando as temperaturas ainda mais frias.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 4°C e máximas podendo chegar a 15°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 8°C e máximas de 18°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 7°C e máxima de 17°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 7°C e a máxima deve chegar a 26°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 9°C e máxima de até 15°C.

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