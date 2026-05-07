Frente fria traz risco de chuvas intensas e queda de temperatura em MS; confira dicas de segurança

A chegada de uma frente fria a Mato Grosso do Sul deve provocar mudanças significativas nas condições climáticas entre esta quinta-feira (07) e domingo (10). De acordo com o Cemtec/MS e o NetClima, estão previstas chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento entre 40 e 65 km/h em diversas regiões do estado. A instabilidade deve se intensificar principalmente no centro-sul durante o fim de semana. Em algumas áreas, as temperaturas mínimas podem variar entre 4 e 8°C.
Diante do cenário, a Energisa reforça a importância de medidas preventivas e orienta a população sobre cuidados para evitar acidentes envolvendo a rede elétrica.
Segundo a concessionária, os ventos fortes e as chuvas podem provocar quedas de árvores, danos em estruturas e risco de contato com a rede elétrica.
Confira as principais orientações de segurança:
- Evite áreas abertas durante tempestades
- Não se abrigue debaixo de árvores
- Mantenha distância de estruturas metálicas, que podem atrair descargas elétricas
- Recolha objetos soltos em quintais e varandas durante ventos fortes
- Desligue aparelhos eletrônicos da tomada durante descargas elétricas
- Em caso de alagamento, não toque em equipamentos elétricos ou áreas com água
- Se houver cabos rompidos, não se aproxime do local
- Em caso de veículo atingido por cabo elétrico, permaneça dentro do carro até o resgate
A concessionária segue monitorando as condições climáticas e mantém equipes de prontidão para atendimento de ocorrências. Informações e emergências podem ser registradas pelo WhatsApp Gisa (67) 99980-0698, aplicativo Energisa On ou pelo telefone 0800 722 7272.Reportar Erro