Frente fria traz risco de chuvas intensas e queda de temperatura em MS; confira dicas de segurança

A chegada de uma frente fria a Mato Grosso do Sul deve provocar mudanças significativas nas condições climáticas entre esta quinta-feira (07) e domingo (10). De acordo com o Cemtec/MS e o NetClima, estão previstas chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento entre 40 e 65 km/h em diversas regiões do estado. A instabilidade deve se intensificar principalmente no centro-sul durante o fim de semana. Em algumas áreas, as temperaturas mínimas podem variar entre 4 e 8°C.

Diante do cenário, a Energisa reforça a importância de medidas preventivas e orienta a população sobre cuidados para evitar acidentes envolvendo a rede elétrica.

Segundo a concessionária, os ventos fortes e as chuvas podem provocar quedas de árvores, danos em estruturas e risco de contato com a rede elétrica.

Confira as principais orientações de segurança:

Evite áreas abertas durante tempestades

Não se abrigue debaixo de árvores

Mantenha distância de estruturas metálicas, que podem atrair descargas elétricas

Recolha objetos soltos em quintais e varandas durante ventos fortes

Desligue aparelhos eletrônicos da tomada durante descargas elétricas

Em caso de alagamento, não toque em equipamentos elétricos ou áreas com água

Se houver cabos rompidos, não se aproxime do local

Em caso de veículo atingido por cabo elétrico, permaneça dentro do carro até o resgate

A concessionária segue monitorando as condições climáticas e mantém equipes de prontidão para atendimento de ocorrências. Informações e emergências podem ser registradas pelo WhatsApp Gisa (67) 99980-0698, aplicativo Energisa On ou pelo telefone 0800 722 7272.

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