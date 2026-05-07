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Frente fria traz risco de chuvas intensas e queda de temperatura em MS; confira dicas de segurança

Cenário deve atingir o estado entre quinta-feira (07) e domingo (10), com mínimas que podem chegar a 4°C em algumas regiões

07 maio 2026 - 16h28Taynara Menezes

A chegada de uma frente fria a Mato Grosso do Sul deve provocar mudanças significativas nas condições climáticas entre esta quinta-feira (07) e domingo (10). De acordo com o Cemtec/MS e o NetClima, estão previstas chuvas intensas acompanhadas de raios e rajadas de vento entre 40 e 65 km/h em diversas regiões do estado. A instabilidade deve se intensificar principalmente no centro-sul durante o fim de semana. Em algumas áreas, as temperaturas mínimas podem variar entre 4 e 8°C.

Diante do cenário, a Energisa reforça a importância de medidas preventivas e orienta a população sobre cuidados para evitar acidentes envolvendo a rede elétrica.

Segundo a concessionária, os ventos fortes e as chuvas podem provocar quedas de árvores, danos em estruturas e risco de contato com a rede elétrica.

Confira as principais orientações de segurança:

  • Evite áreas abertas durante tempestades
  • Não se abrigue debaixo de árvores
  • Mantenha distância de estruturas metálicas, que podem atrair descargas elétricas
  • Recolha objetos soltos em quintais e varandas durante ventos fortes
  • Desligue aparelhos eletrônicos da tomada durante descargas elétricas
  • Em caso de alagamento, não toque em equipamentos elétricos ou áreas com água
  • Se houver cabos rompidos, não se aproxime do local
  • Em caso de veículo atingido por cabo elétrico, permaneça dentro do carro até o resgate

A concessionária segue monitorando as condições climáticas e mantém equipes de prontidão para atendimento de ocorrências. Informações e emergências podem ser registradas pelo WhatsApp Gisa (67) 99980-0698, aplicativo Energisa On ou pelo telefone 0800 722 7272.

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