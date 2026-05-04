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Clima

Semana começa com calor, mas MS vive expectativa de frio de 9°C

Temperaturas devem cair bruscamente durante os próximos dias em todas as regiões

04 maio 2026 - 06h50Vinicius Costa
Sol e poucas nuvens em Campo GrandeSol e poucas nuvens em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Mato Grosso do Sul inicia praticamente sua primeira semana de maio com a expectativa da chegada do frio, que pode levar os termômetros a atingirem 9°C em algumas regiões durante a semana.

O indicativo inicial é que as temperaturas comecem a decair pela sexta-feira, dia 8, e o frio se instalar de vez a partir do dia 9 em virtude do avanço de uma frente fria.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa mudança favorecerá chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Mas por enquanto, a segunda-feira, dia 4, promete calor em boa parte do Estado.

A previsão para o início da semana é de sol com variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão, fazendo com que as temperaturas máximas cheguem a 35°C em algumas cidades, além da baixa umidade relativa do ar, que fica entre 20% e 40%.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 18°C e máximas podendo chegar a 32°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 19°C e máxima de 35°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 35°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 31°C.

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