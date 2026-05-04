Homem é morto a tiros ao levar brinquedos dos filhos na casa da ex em Cassilândia

A vítima teria passado o final de semana com os filhos

04 maio 2026 - 08h00Vinicius Costa
Autoridades realizaram os trabalhos de praxe no local   (Cassilândia Urgente)

Homem, até o momento não identificado, foi assassinado a tiros na noite deste domingo, dia 3, após levar os brinquedos dos filhos até a casa da ex, na rua Onofre José Gregório, em Cassilândia.

Ele foi atingido com um tiro no peito e outro nas costas, chegando a ser socorrido para a Santa Casa da cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo informações de sites locais, o homem teria passado o final de semana com os filhos e teria levado eles para a casa da mãe, ex-mulher dele.

Porém, alguns brinquedos ficaram na casa dele e ao retornar na casa da ex-mulher para entregar os brinquedos, um desconhecido invadiu o imóvel e efetuou os disparos.

A Polícia Militar esteve no local, isolou a área e a Polícia Civil e Científica realizaram os trabalhos de praxe.

