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Polícia faz operação em Bataguassu e prende 'damas' do tráfico em flagrante

Ponto de tráfico foi estourado pela Polícia Civil no âmbito da operação "Dama", deflagrada no sábado

03 maio 2026 - 15h54Vinícius Santos
Divulgação | Polícia Civil - MSDivulgação | Polícia Civil - MS  

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS), por meio da Delegacia de Bataguassu, prendeu em flagrante duas mulheres acusadas de tráfico de drogas e associação para o tráfico durante a operação “Dama”, realizada na noite de sábado (2).

Segundo divulgado pela Polícia Civil, a ação foi desencadeada após o recebimento de uma denúncia anônima que apontava intensa atividade de comercialização de entorpecentes em um imóvel localizado no bairro Jardim Santa Luzia.

Diante das informações, investigadores da Polícia Civil foram até o endereço e constataram movimentação típica da prática criminosa. Durante a abordagem, porções de entorpecentes foram encontradas com uma das suspeitas, enquanto a outra mulher foi vista dispensando droga nas proximidades.

No interior da residência, os policiais localizaram maconha já fracionada para venda. Além disso, porções de crack foram encontradas entre os pertences das conduzidas, reforçando os indícios da prática de tráfico de drogas.

Conforme as investigações, o imóvel funcionava como ponto de comercialização de entorpecentes, com atuação conjunta das investigadas. As duas mulheres foram autuadas em flagrante pelos crimes.

De acordo com a Polícia Civil, a operação “Dama” tem como foco o combate qualificado ao tráfico de drogas em Bataguassu, especialmente em relação à atuação de mulheres em funções estratégicas dentro da cadeia criminosa.

Com esta ação, já é a terceira mulher presa por tráfico de drogas nesta semana no município, evidenciando, segundo a corporação, o trabalho contínuo, técnico e eficaz da Polícia Civil no enfrentamento à criminalidade.

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