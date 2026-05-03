Polícia Militar faz diligências, recupera bike furtada e prende suspeito em Maracaju

Policiais do 15º Batalhão de Polícia Militar recuperaram uma bicicleta furtada e prenderam o suspeito do crime, de 37 anos, neste sábado (2), em Maracaju.

Conforme divulgado pela PM, a vítima, uma jovem de 20 anos, procurou a polícia após comunicar o furto. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação criminosa e, a partir das informações, os militares iniciaram diligências para localizar o acusado.

Durante as buscas, os policiais encontraram o homem andando com a bicicleta furtada. Ele foi abordado e a vítima reconheceu o objeto levado. Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi lavrada a prisão em flagrante.

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