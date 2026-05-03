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Polícia

Jovem é executado à queima-roupa e adolescente fica ferido em Três Lagoa

Cerca de 10 cápsulas de munição foram encontradas na cena do crime

03 maio 2026 - 12h14Da redação
Imagem ilustrativaImagem ilustrativa  

Um jovem de 19 anos foi morto a tiros na noite de sábado (2), na Rua Mário Elviro Mancini, no bairro São Jorge, em Três Lagoas. Um adolescente de 16 anos também ficou ferido.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após relatos de disparos de arma de fogo. No local, equipes encontraram o adolescente sendo atendido pelo Corpo de Bombeiros e, a poucos metros, o corpo do jovem já sem vida.

A vítima fatal foi identificada como Pedro Augusto Otaviano dos Santos, conhecido como “Cabelinho”. Ele foi atingido por vários disparos em diferentes partes do corpo e morreu ainda no local. Durante a perícia, foram recolhidos cerca de 10 estojos de munição calibre 9 milímetros.

Segundo o relato do adolescente, ele conversava com Pedro em frente à casa de um amigo quando dois homens chegaram em uma moto. Após perguntarem por alguém chamado 'Léo', um dos suspeitos sacou uma arma e começou a atirar.

Ainda de acordo com o depoimento, o adolescente foi atingido e correu para dentro da residência, onde se escondeu até os autores fugirem. Depois, ao sair para pedir ajuda, encontrou Pedro caído próximo ao portão, já sem sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte. A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil e da perícia.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas como homicídio qualificado, tentativa de homicídio e lesão corporal, e segue sob investigação.
 

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